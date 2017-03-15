Штаб Навального в Челябинске готовит митинг против коррупции высших должностных лиц
В Челябинске готовят митинг против коррупции высших должностных лиц – соответствующее уведомление в городскую администрацию подано сегодня, 15 марта, координатором штаба Алексея Навального Алексеем Табаловым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Подал в администрацию Челябинска уведомление о проведении 26 марта на Алом поле митинга против коррупции высших должностных лиц России», – сообщил Табалов на своей странице в Facebook.
Как следует из уведомления о проведении публичного мероприятия, предполагаемое количество участников составит 400 человек.