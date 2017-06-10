Путин переназначил двух председателей горсудов Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент Владимир Путин переназначил на второй срок полномочий председателей горсудов Карталов и Катав-Ивановска (Челябинская область), передает коррепондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Карталинского городского суда Ольгу Тугаеву, Катав-Ивановского – Ирину Козынченко», – говорится в документе.

Отметим, обе утверждены на второй срок. По закону, одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд.