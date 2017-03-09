Прокуратура требует лишить мандата депутата-единоросса из Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Копейска (Челябинская область) через суд добилась рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата горсобрания Вячеслава Фырнина – народный избранник не предоставил сведения о доходах семьи за 2015 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Суд признал незаконным бездействие депутата, не предоставившего соответствующие сведения, и представительного органа местного самоуправления, не принявшего решения о досрочном прекращении его полномочий», – сообщила официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

По ее словам, суд обязал Собрание депутатов Копейского городского округа рассмотреть по существу вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Вячеслава Фырнина.

Ранее сообщалось, что народный избранник вопреки требованиям федерального законодательства о противодействии коррупции и об общих принципах организации местного самоуправления не предоставил сведения о своих доходах и имуществе за 2015 год. По данным надзорного ведомства, в собственности депутата находится 11 объектов недвижимого имущества и автомобиль, в распоряжении его супруги – шесть подобных объектов и транспортное средство. После обнаружения этих фактов прокурор Копейска внес в Собрание депутатов представление об устранении нарушений законодательства. Однако там не отреагировали на него, после чего последовало обращение в суд.

Вячеслав Фырнин является депутатом от избирательного округа № 14, членом партии «Единая Россия», индивидуальным предпринимателем.