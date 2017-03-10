Озерский горсуд: Смена председателя не связана с делом экс-сенатора Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пресс-служба Озерского горсуда (ЗАТО, Челябинская область) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла слухи о смене председателя в связи с делом экс-сенатора Константина Цыбко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее собщалось, что президент Владимир Путин произвел ротацию руководителей ряда судов в Челябинской области, в том числе и в Озерске – с 1 апреля горсуд возглавит Лина Дубовик, она сменит Людмилу Царькову, которая председательствовала 12 лет.

Фото сайта «Озерск-Онлайн»

В пресс-службе напомнили, что «одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд», и опровергли сведения о том, что отставка Царьковой была инициирована подсудимым Цыбко.

«Ранее распространялись сведения о том, что по инициативе подсудимого "сняли" прокурора, следователя и даже судью, рассматривавшего другое уголовное дело. Однако все эти лица не только продолжают работать, но и успешно повышают свой профессиональный уровень, а место, которое занимает Цыбко, называется "скамья подсудимых". И это на сегодняшний день – факт», – говорится в заявлении.

Напомним, бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко обвиняется в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело рассматривается в Озерском горсуде.