В Челябинске опубликован рейтинг влиятельности – основные тенденции, лидеры роста

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Аналитики составили очередной рейтинг влияния представителей региональной элиты по итогам первой половины 2017 года – силовики укрепили позиции, а лидеры немного сдали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.

Рейтинг традиционно возглавляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский, однако балл его влияния (8,50) оказался чуть ниже, чем по итогам двух предыдущих замеров. В июне 2016 он был зафиксирован на уровне 9,00, а в декабре прошлого года – 8,70. Второе место в рейтинге у председателя Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова (8,31). Этот тренд тоже постоянен на протяжении нескольких последних лет.

Третьей фигурой по степени влияния на жизнь Челябинской области, по оценкам экспертов, стал известный бизнесмен, совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов (7,38).

ТОП-30 рейтинга влиятельности по итогам I полугодия 2017 года

Четвертое место – у начальнику УФСБ по Челябинской области, генерал-майора Юрия Никитина (7,13). «Как руководитель регионального УФСБ он был представлен личному составу лишь 28 декабря 2016 года и за полгода оказался в числе наиболее влиятельных персон региона. Примечательно, что четвертой фигурой декабрьского рейтинга влияния по итогам 2016 года был назван Игорь Ахримеев, который на тот момент еще занимал должность начальника управления ФСБ РФ», – говорится в аналитической записке к рейтингу.

На пятой строчке – спикер Заксобрания Владимир Мякуш (6,88), на шестой – прокурор Челябинской области Александр Кондратьев (6,63), который, кстати, нарастил балл своего влияния.

Седьмую позицию с баллом влияния 6,44 занял новичок «клуба десяти влиятельных персон региона» – депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Он поднялся на семь строчек вверх по сравнению с рейтингом по итогам 2016 года и на 43 относительно замера годичной давности.

На восьмом и девятом местах – вице-губернаторы Евгений Голицын (6,31), поднявшийся за полгода с 15-го места, Евгений Редин (6,19).

Замыкает первую десятку начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев (6,13).

Также исследователи выделили лидеров по сегментам социально-профессиональной деятельности. Группу чиновников возглавляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский; депутатов российского парламента – Бурматов; в группе представителей Законодательного Собрания Челябинской области – Мякуш, который сохранил лидерство и в сегменте «Партийная элита». Среди депутатов Челябинской городской Думы наиболее влиятельным был назван Виталий Рыльских, в группе муниципальных служащих лидирует глава южноуральской столицы Евгений Тефтелев.

В разделе «Бизнес-элита» наибольшее влияние сохраняет Виктор Рашников, среди силовиков и представителей судебной ветви власти –начальник контрразведчиков Никитин. Рейтинг влияния среди номинантов культурно-образовательной элиты вновь возглавляет ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, а среди представителей религиозных конфессий – архиерей Русской православной церкви, митрополит Челябинский и Миасский епископ Никодим.

Также были выявлены участники рейтинга, которые показали максимальный рост. Наиболее существенно повысили свои позиции: руководитель УФНС по ЧЕлябинской области Михаил Бирюк (+62 позиции), министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин (+56 позиций), министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков (+52 позиции), депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов (+43 позиции), глава Челябинска Евгений Тефтелев (+36 позиций), заместитель председателя ЗСО Анатолий Брагин (+36 позиций) и другие представители региональной элиты.

В исследовании приняли участие 42 экспертов, а в рейтинг-лист было включено 117 персон-представителей региональной элиты.

Результаты экспертного опроса позволяют зафиксировать устойчивые тенденции. Так, отмечается тренд незначительного понижения балла влияния первой десятки рейтинга и небольшого понижения балла влияния лидера рейтинга. Во-вторых, видна стабильность позиций силовиков в рейтинге. В-третьих, стабильным стало сокращение до двух персон группы представителей региональной элиты с очень сильным влиянием.