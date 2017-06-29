Назначен новый прокурор Металлургического района Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Назначен новый прокурор Металлургического района Челябинска – эту должность занял советник юстиции Павел Диденко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

По решению Генпрокурора РФ Юрия Чайки Павел Диденко будет служить на посту в течение пяти лет.

Диденко Павел Викторович проходит службу в органах прокуратуры Челябинской области с июля 2005 года, в том числе помощником прокурора, следователем прокуратуры Октябрьского района, следователем следственного отдела по Троицку СУ СК при прокуратуре РФ по Челябинской области, заместителем прокурора Октябрьского района, прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан, прокурором отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора Курчатовского района Челябинска.