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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 17:57

Кадровые перестановки в полиции Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В полиции Челябинска произведен ряд кадровых перестановок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, подполковник полиции, бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД Челябинска Евгений Денега назначен на должность начальника ОП «Металлургический». В должности же руководителя угрозыска его сменил экс-начальник ОП «Курчатовский», подполковник полиции Михаил Власов.

Оба приказа вступили в силу с 19 января 2017 года.

Также в ходе сегодняшнего заседания по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в 2016 году несколько сотрудников Управления МВД России по Челябинску были повышены в звании.

Кроме того, поощрения получили сотрудники полка ДПС, в канун Нового года задержавшие двух преступников, убивших челябинца и угнавших его автомобиль.

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Теги: полиция челябинска, кадровые перестановки
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