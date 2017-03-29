Избран новый глава Катав-Ивановска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Совет депутатов Катав-Ивановска (Челябинская область) избрал главой города Ивана Норко, который исполнял обязанности градоначальника после отставки Алексея Бисярина в январе текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщила председатель Совета депутатов Галина Федосеева, за кандидатуру Ивана Норко проголосовало 15 из 16 парламентариев, один отсутствовал из-за болезни.

Напомним, конкурсная комиссия 27 марта предложила местным депутатам двух кандидатов: индивидуального предпринимателя Алексея Лыскова и исполняющего обязанности мэра Ивана Норко.

Выборы градоначальника последовали после досрочной отставки в январе 2017 года Алексея Бисярина.

Фото Галины Федосеевой