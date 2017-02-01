Их осталось 10. Один из кандидатов на пост мэра Копейска взял самоотвод

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Один из кандидатов на пост мэра Копейска взял самоотвод – Сегодня, 1 февраля, заявление о снятии с участия в конкурсе на должность главы по собственному желанию подал Владимир Бунеев, начальник мобилизационного отдела Управления делами губернатора и правительства Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, в числе претендентов на вакантную должность осталось 10 человек: Ахметгаянов Булат Мирзазянович; Демин Павел Сергеевич; Калиев Дильдабек; Кинстлер Эдуард Александрович; Можин Владимир Алексеевич; Пузикова Ольга Магасумовна; Рыжкова Ирина Васильевна; Сединкин Николай Анатольевич; Сумин Дмитрий Васильевич; Чернооков Сергей Сергеевич.

Конкурс на должность главы состоится в Копейске 10 марта 2017 года. По его итогам конкурсная комиссия примет решение о признании не менее двух участников конкурса победителями конкурса и наделении статусом кандидатов на должность, из которых 22 марта депутаты горсобрания выберут нового мэра Копейска.

Напомним, место стало вакантным после задержания Вячеслава Истомина в июле 2016 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. В начале декабря на должность главы Копейского городского округа депутатами местного Собрания был избран бывший МЧСовец 55-летний Валерий Устинов, который в конце того же месяца покинул пост по состоянию здоровья.