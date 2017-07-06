Дубровский провел кадровые перестановки в региональных министерствах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел кадровые перестановки в региональных министерствах – в одном высокопоставленный чиновник уволен, в другом назначен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Так, Дмитрий Титов освобожден от должности первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по собственной инициативе.

Вторым постановлением заместителем министра – начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Антон Астахов.