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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 18:16

Дубровский провел кадровые перестановки в региональных министерствах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел кадровые перестановки в региональных министерствах – в одном высокопоставленный чиновник уволен, в другом назначен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Так, Дмитрий Титов освобожден от должности первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по собственной инициативе.

Вторым постановлением заместителем министра – начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Антон Астахов.

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Теги: челябинская область, кадровые перестановки
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