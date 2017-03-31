Дубровский: Мы не станем «прикрывать» коррупционеров, перед законом все равны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Свыше 1 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением государственными и муниципальными служащими установленных запретов и ограничений, а также неправильным заполнением чиновниками деклараций о доходах и расходах, выявлено в Челябинской области в 2016 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такие цифры озвучил прокурор региона Александр Кондратьев на заседании комиссии по противодействию коррупции.

«Имеются факты умышленного сокрытия находящегося в собственности имущества. Подобный эпизод был выявлен в Копейском городском округе, в связи с чем прокуратурой было внесено представление, поставлен вопрос о досрочном сложении полномочий допустившего нарушения депутата, требования прокуратуры были удовлетворены только после обращения в суд», – отметил глава надзорного ведомства.

По его словам, в 2016 году были случаи увольнения по утрате доверия. В частности, своей должности лишился один из заместителей главы Чебаркуля. «Непринятие муниципальным или государственным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение по утрате доверия», – уточнил Александр Кондратьев.

«Руководство области не может не волновать статистика коррупционных преступлений, у нас точно нет цели кого-то защищать, "прикрывать". Перед законом все равны. Своевременное выявление коррупционных преступлений, безусловно, работает на благо области и ее жителей. Часть "громких" коррупционных дел в Челябинской области была фактически возбуждена с нашей подачи, после того как в правоохранительные органы поступила информация Главного контрольного управления и Контрольно-счетной палаты о нарушениях, выявленных в ходе плановых проверок», – прокомментировал доклад прокурора губернатор Борис Дубровский.

Напомним, в регионе работает бесплатный круглосуточный телефон 8-800-300-76-00, по которому южноуральцы могут сообщить о фактах коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Сообщения записываются на автоответчик и в дальнейшем регистрируются. При этом от заявителя не требуется сообщать свои персональные данные.