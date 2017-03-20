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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 14:53

Челябинцам отказали в проведении митинга против коррупции высших должностных лиц


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Администрация Челябинска отказала в согласовании митинга против коррупции высших должностных лиц, организатором которого выступает координатор городского штаба Алексея Навального Алексей Табалов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что Табалов подал в мэрию уведомление о проведении 26 марта митинга на Алом поле, было заявлено об участии в нем 400 человек.

«Поскольку администрация города в своем ответе не предложила нам альтернативных площадок для проведения митинга (а она обязана по закону сделать это), то мы считаем его проведение согласованным. Есть на этот случай и разъяснения Конституционного Суда РФ. Сам отказ мы будем обжаловать в судах – вплоть до ЕСПЧ», – написал Алексей Табалов в своем Livejournal.

По его данным, на митинг собиралось около 1,5 тыс. человек.

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Теги: митинг, новости челябинска, политика
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