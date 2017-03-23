Чайка назначил заместителя прокурора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на должность заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Андрея Оборока, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра регионального надзорного ведомства, Оборок 20 лет служил в прокуратуре Курганской области, где был следователем, старшим помощником, заместителем Шадринского межрайонного прокурора, затем – руководителем этого подразделения, прокурором Кургана. Более года назад был назначен начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области.

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден нагрудными знаками: «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью Руденко.