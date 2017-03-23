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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 15:27

Адвокат Трунов сравнил Юревича с президентом США Трампом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов сравнил своего подзащитного с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Дело политически ангажировано. Попытка привлечь его (Юревича) к ответственности продолжается с того момента, когда он был еще на посту губернатора. Он отчасти похож на Дональда Трампа – ему не нужно идти в политику, чтобы воровать. Он в состоянии отказаться от зарплаты вообще, чтобы внести лепту в развитие нашего государства. Попытки привлечь его к ответственности начались еще с 2012 года. За это время следствию ничего получить не удалось. И как гром среди ясного неба, сейчас прозвучало обвинения. Дело изначально слабое по фактуре и осталось таким же», – сказал Трунов во время пресс-конференции в информационном агентстве «Национальная Служба Новостей».

Экс-губернатору Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. По данным СК, политик систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

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Теги: взятка, уголовное дело, михаил юревич, дело тесленко, новости челябинска
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