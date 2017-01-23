ВНИМАНИЕ. В школах Златоуста карантин продлен до 26 января включительно

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах Златоуста (Челябинская область) продлен карантин – занятия возобновятся не ранее 27 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление образования и молодежной политики муниципалитета.

«На основании решения заседания оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический период на территории Златоустовского городского округа карантин в общеобразовательных организациях продлен до 26 января 2017 года включительно», – сообщили в управлении.

Напомним, учебный процесс в школах был приостановлен с 17 января.

В детсадах и организациях дополнительного образования города усилен режим проветривания и обеззараживания воздуха. Кроме того, ограничено проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Напомним, в Увельском районе (Челябинская область) штаб принял решение о продлении карантина, в ряде школах – до конца января.