В Увельском районе карантин продлили до конца января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Увельском районе (Челябинская область) ухудшилась ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом – штаб принял решение о продлении карантина, в некоторых школах – до конца января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам заместителя начальника районного управления образования Марии Новиковой, на сегодняшний день в Увельском районе на карантин закрыты пять школ и одна группа раннего возраста в детском саду

«В поселке Увельский школа № 2 закрывается на карантин с 23 по 29 января. Также закрыты: Кичигинская школа с 19 по 25 января, Красносельская с 17 по 23 января, у них учебный процесс начнется во вторник, 24 января», – цитирует чиновницу сайт «Вся-округа.рф».

В Дуванкуле карантин начнется завтра, 24 января, и продлится до 30-го. В Хомутинино школьники отдыхают с 20 по 26 января. Школы поселков Синий Бор и Половинка находятся на контроле, у них большой процент заболевших детей. Вопрос о введении карантина в этих учебных заведениях будет решаться 24 января.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, сейчас эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области распространяется в направлении горнозаводской зоны. В области подтверждено 93 случая гриппом, причем среди заболевших нет ни одного привитого.