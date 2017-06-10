ВНИМАНИЕ. В Тракторозаводском районе у животного зафиксировано бешенство

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Тракторозаводском районе Челябинска зафиксировано бешенство у животного – указанная внутригородская территория объявлена угрожаемой зоной по распространению опасной инфекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из распоряжения регионального правительства, случай бешенства отмечен на улице Вязовая.

«В целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области установить ограничительные мероприятия (карантин) на улице Вязовая (неблагополучный пункт), определить угрожаемой зоной – Тракторозаводский район», – говорится в документе.

Карантин предполагает запрет на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункта, а также вывоз животных за пределы района.

Минсельхозу региона поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. Ограничительные мероприятия устанавливаются вплоть до их отмены отдельным распоряжением правительства Челябинской области.