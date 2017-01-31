В Магнитогорске на программу «Наши дети» направят 5,3 млн рублей в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотвритель – ОАО «ММК», Челябинская область) направит на программу «Наши дети» 5,3 млн рублей в 2017 году – средства будут использованы, главным образом, на оздоровление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Оздоровительно-познавательные мероприятия в рамках программы традиционно пройдут в ООО «Абзаково», Оздоровительном комплексе «Уральские зори», ЧУ УСК «Металлург – Магнитогорск» и ООО «Дом кино».

Затраты на программу в 2016 году составили 5,2 млн, в 2017 запланировано 5,27 млн рублей.

Добавим, что организации, работающие по данной программе, подготовили для посетителей новинки – на базе ГЛЦ «Абзаково» появился Хаски-город, где ребята могут пообщаться с животными, на территории ОК «Уральские зори» строят клуб. Также планируется повторить успешный опыт посещения южноуральской Резиденции Деда Мороза.