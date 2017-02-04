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Агентство новостей Доступ 1 4 февраля 2017 года, 10:34

ВНИМАНИЕ. В Кыштыме карантин для школьников закончен, в Катав-Ивановском районе продлен


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Школьники Кыштыма (Челябинская область) выходят на учебу, карантин в Катав-Ивановском районе продлен до 7 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решения местных оперативных штабов.

Так, учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Кыштыма возобновится в предстоящий понедельник, 6 февраля. «Решение принято в связи со снижением заболеваемости среди учащихся – за минувшую неделю в округе зарегистрировано 52 случая заболевания среди детей школьного возраста», – рассказали в мэрии, добавив, что за медицинской помощью чаще обращаются взрослые: с 30 января по 3 февраля зарегистрировано 593 случая.

В Катав-Ивановском районе штаб принял решение о продлении карантина среди учащихся до 7 февраля включительно: здесь заболеваемость снижается, но эпидпорог по-прежнему превышен (на 50%). Дети составляют 75% от числа инфицированных.

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Теги: орви, грипп, карантин, эпидемия гриппа, отмена занятий, новости кыштыма, новости катав-ивановска, новости юрюзани
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