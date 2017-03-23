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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 16:37

В ГБ № 1 Челябинска начали делать операции по эндопротезированию тазобедренного сустава


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хирурги-травматологи горбольницы № 1 Челябинска начали выполнять операции по эндопротезированию тазобедренного сустава – ежегодно планируется проводить не менее 50 таких вмешательств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Эта медицинская услуга входит в Территориальную программу государственных гарантий. Такие операции для пациентов ГКБ № 1 проводятся бесплатно», – сообщает пресс-служба медучреждения.

Материалы, из которых изготавливают эндопротезы суставов, обладают высокой прочностью и хорошей приживаемостью в организме человека. Срок их службы составляет, в среднем, 15-20 лет. При износе эндопротез заменят новым.

«У людей пожилого возраста перелом проксимального отдела бедра приводит к длительному постельному режиму и катастрофическому ухудшению здоровья. У таких пациентов максимально эффективный результат лечения достигается только после эндопротезирования. Для них это настоящее спасение и едва ли не единственный способ продлить жизнь», – прокомментировал заведующий травматологическим отделением больницы Александр Троценко.

Одним из первых был прооперирован пациент с переломом шейки бедра. Заболевание практически сделало 57-летнего мужчину инвалидом – больше двух месяцев он не мог самостоятельно сидеть и передвигаться, испытывал сильнейшие боли. «Ему была проведена операция по замене компонентов сустава имплантатами, которые имеют анатомическую форму здорового сустава и берут на себя весь объем движений», – говорится в сообщении.

Хирурги удалили патологический очаг с поврежденными тканями, очистили здоровые элементы, зафиксировали искусственное ложе специальным композитом и винтами. Сейчас мужчина «учится» сидеть и вставать с постели, послеоперационная реабилитация продлится не менее двух месяцев, уточнили в горбольнице.

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Теги: медицина, новости челябинска, медицина челябинска
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