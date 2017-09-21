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Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 17:52

В Челябинской областной больнице научились лечить от бессонницы и ночных кошмаров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пациентов с нарушениями сна будут обследовать в сомнологическом центре Челябинской областной больницы (ЧОКБ), где смогут точно определить причины расстройства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

За год работы центр доказал свою эффективность. Она измеряется десятками пациентов, которым вернули нормальный сон.

«Сигналы систем, органов и тканей организма меняются во время сна. Становятся независимыми от внешних раздражителей и дают специалисту ценные данные об имеющихся нарушениях и отклонениях от нормы. Для фиксирования сигналов используются высокоточные приборы – датчики и электроды. Они устанавливаются перед засыпанием на определенных участках тела. Их количество может равняться нескольким десяткам», – пояснила врач-невролог Иоланна Уточкина.

Информация с датчиков обрабатывается на компьютере, анализируется сомнологом и используется для постановки диагноза. Регистрация параметров сна проходит до пробуждения пациента. Обследование происходит в специальной палате.

Обычно пациенты центра жалуются на храп, хождение и разговоры во сне. Если эти явления повторяются часто, необходимо пройти обследование. В центр можно обратиться и при длительном засыпании, черепно-мозговых травмах, ночных кошмарах и внезапных пробуждениях.  При апноэ (остановках дыхания во сне) нужно пройти полисомнографию, которая стала единственным точным и объективным методом для установления причин этого явления. По результатам обследования пациента направят в одно из отделений центра сомнологии – ЛОР, пульмонологию, хирургию или кардиологию.

Теги: минздрав, чокб, новости челябинска
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