В Челябинской области за неделю отмечен значительный рост числа простудившихся

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области за последнюю неделю отмечен значительный рост числа простудившихся – врачи по-прежнему регистрируют осложненные и тяжелые формы ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«С 27 февраля по 5 марта зарегистрировано около 27 тыс. случаев ОРВИ, у 14 южноуральцев подтвержден грипп. Несмотря на значительный прирост числа простудившихся – 34%, уровень заболеваемости сезонными инфекциями остается ниже эпидемического порога на 14%», – сообщили в ведомстве.

Рост заболеваемости отмечен в 32 муниципальных образованиях, превышение порогов – в 11-ти.

В Челябинске за десятую неделю зарегистрировано свыше 12 тыс. случаев ОРВИ – на 5% ниже эпидпорога.

«В регионе сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ, в том числе гриппа. В связи с продолжающейся регистрацией осложненных и тяжелых форм управление Роспотребнадзора призывает граждан в случае заболевания незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью», – говорится в сообщении.

Добавим, что на 6 марта приостановлен учебный процесс в четырех классах трех школ в Челябинске и Катав-Ивановском районе.