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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 16:04

В Челябинске за неделю отмечен значительный рост заболевших ОРВИ среди школьников


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется в 18 муниципалитетах Челябинской области, превышение эпидпорогов – в 30-ти, в том числе в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За шестую неделю 2017 года (с 30 января по 5 февраля) в регионе зарегистрировано свыше 34 тыс. случаев ОРВИ, у 69 заболевших диагностирован грипп.

«Среди детей 7-14 лет отмечен прирост заболеваемости на 16%. Превышение эпидемических порогов отмечено среди взрослого населения и школьников – на 15%», – сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В Челябинске за указанный период острыми респираторными вирусными инфекциями заразились 13,8 тыс. человек, что выше уровня предыдущей недели на 1,6%. Значительный рост отмечен среди школьников – 33,2%. «Превышение эпидемических порогов регистрируется среди взрослых (на 22%) и школьников 7-14 лет (на 4%)», – уточнили в ведомстве.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции.

Напомним, из-за эпидемии ОРВИ и гриппа приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах Нязепетровского района, Озерска. Кроме того, на вынужденных каникулах находятся четыре школы, 69 классов в 12 муниципальных образованиях, а также закрыты один детсад, три группы в двух дошкольных учреждениях.

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Теги: орви, грипп, карантин, эпидемия гриппа, отмена занятий, новости челябинска
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