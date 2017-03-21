В Челябинске эпидпорог по ОРВИ превышен среди дошкольников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинске превышен среди детей от трех до шести лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 13 по 19 марта в городе зарегистрировано свыше 12,6 тыс. случаев ОРВИ – это на 15% больше, чем на предыдущей неделе.

«В Челябинске уровень заболеваемости превышает пороговый только среди детей с трех до шести лет – на 1,3%», – сообщили санитарные врачи.

В области за тот же период сезонные простудные инфекции диагностировали почти у 28 тыс. человек – уровень заболеваемости остается ниже эпидемического на 14%.

«В регионе сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ, в том числе гриппа», – резюмировали в Роспотребнадзоре.

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