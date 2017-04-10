На Южном Урале «открыт» сезон клещей, пострадали уже трое
В Челябинской области «открыт» сезон клещей – от паразитов уже пострадали три жителя региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«По данным на 7 апреля, в медицинские организации обратились трое пострадавших от укусов клещей, в том числе ребенок (за аналогичный период 2016 года – пять человек, среди них трое детей). Нападения зафиксированы в Кунашакском и Троицком районах, а также в Челябинске», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что ежегодно на Южном Урале регистрируется более 15 тыс. укусов клещей.
Нашествие клещей оставит непривитых детей без турпоходов на Южном Урале
В текущем году за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дошкольники, привитые в 2016 году. На деньги муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и учащихся групп риска.
«Всем остальным, желающим привиться против клещевого энцефалита, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года», – говорится в сообщении.
Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.
Медики обращают внимание на необходимость в случае укуса клеща обращаться в травмпункты, а также исследования паразита на зараженность инфекциями с целью введения иммуноглобулина или приема антибиотиков. Кроме того, при посещении садовых участков, кладбищ, парков следует использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства.