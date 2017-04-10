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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 16:59

На Южном Урале «открыт» сезон клещей, пострадали уже трое


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области «открыт» сезон клещей – от паразитов уже пострадали три жителя региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным на 7 апреля, в медицинские организации обратились трое пострадавших от укусов клещей, в том числе ребенок (за аналогичный период 2016 года – пять человек, среди них трое детей). Нападения зафиксированы в Кунашакском и Троицком районах, а также в Челябинске», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что ежегодно на Южном Урале регистрируется более 15 тыс. укусов клещей.

Нашествие клещей оставит непривитых детей без турпоходов на Южном Урале

В текущем году за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дошкольники, привитые в 2016 году. На деньги муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и учащихся групп риска.

«Всем остальным, желающим привиться против клещевого энцефалита, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года», – говорится в сообщении.

Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Медики обращают внимание на необходимость в случае укуса клеща обращаться в травмпункты, а также исследования паразита на зараженность инфекциями с целью введения иммуноглобулина или приема антибиотиков. Кроме того, при посещении садовых участков, кладбищ, парков следует использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства.

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Теги: роспотребнадзор, клещи, клещевой энцефалит, новости челябинска
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