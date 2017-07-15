Сб, 15.07.2017, 18:24 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 15 июля 2017 года, 16:56

Технологии «бережливого производства» внедрят в 8 медучреждениях Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В восьми медицинских учреждениях Челябинска внедрят пилотный проект «Открытая поликлиника», который предполагает использование лин-технологий, – это позволит оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы, чтобы в итоге улучшить логистику процесса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам замминистра здравоохранения региона Виктории Сахаровой, под эксперимент попадут челябинские больницы № 2, 3 и 4, городские – № 8 и 11, городская поликлиника № 8, а также детские городские поликлиники № 8 и 9.

«Мы не только наблюдаем за опытом других регионов, но и сами начали реализовывать проект "Открытая поликлиника" в ряде наших учреждений. Среди подпроектов, которые планируется внедрить в "пилотных" поликлиниках, – оптимизация работы регистратуры, кабинетов неотложной помощи, работы участковых врачей, потоков пациентов, проведения профосмотров и диспансеризации, получения льготных лекарств», – прокомментировала Сахарова.

Предполагается, что внедрение лин-технологий позволит уменьшить очереди и время ожидания приема, увеличить проходимость поликлиники, то есть оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы.

«Суть бережливого подхода – это оптимальные действия за оптимальное время», – отметила Виктория Сахарова.

Первыми в стране нововведения опробовали Ярославль, Калининград и Севастополь. По информации Минздрава России, в результате удалось вдвое увеличить время работы врача с пациентом, время оформления записи на прием сократилось в пять раз, время ожидания приема – в 12, очереди – до восьми раз.

«Лин-производство» или логистика «бережливого производства» – название производственной системы Toyota. Создатель бережливого производства Тайити Оно пробовал оптимизировать производство с 1950-х годов, его нововведения вызвали рост производительности труда и объемов продукции.

Социологические опросы показывают, что чаще всего пациентов не устраивает не качество медицинской помощи, а условия ее предоставления: некомфортные помещения, длительное ожидание, неприветливые регистраторы и так далее. Чтобы исправить эту ситуацию, несколько регионов России начали внедрять принципы «бережливого производства», которые применяются в крупных корпорациях и делают все этапы процесса эргономичными, эффективными и комфортными.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, медицина, больницы челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

12 июля, 16:23
Из лагеря в Челябинской области госпитализировано 9 детей
12 июля, 11:21
Увеличилось число детей, подхвативших энтеровирус в лагере на Урале
11 июля, 17:52
Почти 17 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области
11 июля, 16:58
Челябинские хирурги подарили «второе дыхание» и голос 43-летнему мужчине
11 июля, 15:08
Вспышка серозного менингита в Челябинской области
10 июля, 14:41
На Урале фельдшера наказали за несанкционированную пробу Манту
05 июля, 10:15
Число укушенных клещами в Челябинской области превысило прошлогодние значения
04 июля, 18:15
На маршруте ралли «Шелковый путь-2017» будут дежурить 13 бригад скорой помощи
30 июня, 12:43
Прокуратура требует 300 тыс. для челябинки, которой врачи проткнули мочеточник
30 июня, 12:23
В 2017 году на медицину Челябинской области дополнительно направят 1,4 млрд рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость