Технологии «бережливого производства» внедрят в 8 медучреждениях Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В восьми медицинских учреждениях Челябинска внедрят пилотный проект «Открытая поликлиника», который предполагает использование лин-технологий, – это позволит оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы, чтобы в итоге улучшить логистику процесса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам замминистра здравоохранения региона Виктории Сахаровой, под эксперимент попадут челябинские больницы № 2, 3 и 4, городские – № 8 и 11, городская поликлиника № 8, а также детские городские поликлиники № 8 и 9.

«Мы не только наблюдаем за опытом других регионов, но и сами начали реализовывать проект "Открытая поликлиника" в ряде наших учреждений. Среди подпроектов, которые планируется внедрить в "пилотных" поликлиниках, – оптимизация работы регистратуры, кабинетов неотложной помощи, работы участковых врачей, потоков пациентов, проведения профосмотров и диспансеризации, получения льготных лекарств», – прокомментировала Сахарова.

Предполагается, что внедрение лин-технологий позволит уменьшить очереди и время ожидания приема, увеличить проходимость поликлиники, то есть оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы.

«Суть бережливого подхода – это оптимальные действия за оптимальное время», – отметила Виктория Сахарова.

Первыми в стране нововведения опробовали Ярославль, Калининград и Севастополь. По информации Минздрава России, в результате удалось вдвое увеличить время работы врача с пациентом, время оформления записи на прием сократилось в пять раз, время ожидания приема – в 12, очереди – до восьми раз.

«Лин-производство» или логистика «бережливого производства» – название производственной системы Toyota. Создатель бережливого производства Тайити Оно пробовал оптимизировать производство с 1950-х годов, его нововведения вызвали рост производительности труда и объемов продукции.

Социологические опросы показывают, что чаще всего пациентов не устраивает не качество медицинской помощи, а условия ее предоставления: некомфортные помещения, длительное ожидание, неприветливые регистраторы и так далее. Чтобы исправить эту ситуацию, несколько регионов России начали внедрять принципы «бережливого производства», которые применяются в крупных корпорациях и делают все этапы процесса эргономичными, эффективными и комфортными.