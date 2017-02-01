Путин присвоил почетное звание известному магнитогорскому врачу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» известному магнитогорскому доктору Анатолию Головко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Головко Анатолию Константиновичу, заведующему отделением муниципального автономного учреждения здравоохранения "Городская больница №2" Магнитогорска», – говорится в указе.

В нем отмечается, что звания врач удостоен «за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу».

Анатолий Головко в 1981 году окончил Киевский медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 1986 по 1988 учился в ординатуре по направлению «хирургия». Прошел профессиональную переподготовку по специальности «колопроктология» в 2002 году в Уральской государственной медицинской академии. Имеет сертификат врача УЗИ-диагностики.

С 2008 по 2010 годы был главным хирургом Магнитогорска. Профессионально организованная работа по оказанию медицинской помощи колопроктологическим больным под руководством Головко позволила открыть на базе медицинского учреждения общегородское колопроктологическое отделение, которое также принимает пациентов из ближайших сельских районов Башкортостана.



В настоящее время Анатолий Константинович ведет консультативный амбулаторный прием пациентов, проводит диагностику в том числе и ультразвуковую, активно занимается лечебной работой и является оперирующим врачом колоректальной и гнойной хирургии. Для диагностики и лечения применяет малоинвазивные методики в абдоминальной хирургии. Владеет широким спектром хирургических операций, среди которых приоритетным направлением является реконструктивная хирургия толстой кишки, неотложная хирургия осложненного колоректального рака, лечение больных с тяжелой хирургической инфекцией.

По инициативе Головко организована системная хирургическая помощь больным, перенесшим обструктивные операции на толстой кишке. С 2010 по 2017 годы им выполнено более 70 реконструктивных колоректальных пластических операций. Ранее подобные операции в Магнитогорске носили непостоянный характер.

Будучи сторонником малоинвазивной хирургии, Анатолий Головко первым в Магнитогорске выполнил и внедрил в повседневную практику минилапаротомную холецистэктомию, резекцию желудка из минидоступа, панкреатодуональную резекцию, различные виды герниопластик с использованием имплантов. В повседневную работу отделения внедрены передовые методики лечения различных колоректальных заболеваний, что позволило сократить срок пребывания пациентов с 8 до 4 дней в стационаре и значительно улучшить качество жизни пациентов.

За заслуги в профессии имеет ряд наград: в 2000 году он стал лауреатом премии губернатора Челябинской области работникам здравоохранения, в 2013 – отмечен почетной грамотой МГСД.