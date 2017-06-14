Почти 110 млн выделил кабмин РФ на ремонт противотуберкулезного диспансера в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство РФ выделит Минздраву 358,5 млн рублей из резервного фонда на реконструкцию медицинских учреждений, в том числе в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из документа, на реконструкцию лечебного корпуса (вторая очередь строительства) областному клиническому противотуберкулезному диспансеру в Челябинске причитается 109 млн 624,9 тыс. рублей.

Помимо этого, средства для завершения капитального ремонта медицинских организаций будут выделены Магаданской и Псковской областям, Чувашской Республике и Красноярскому краю.

«Средства предназначены для завершения капитального ремонта медицинских организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Федерации, и укрепления их материально-технической базы», – говорится в справке к документу.

Финансирование предоставлено в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Напомним, год назад такая же сумма была направлена тубдиспансеру на реконструкцию лечебного корпуса.