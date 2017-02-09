Около 2 тыс. южноуральских женщин попробуют забеременеть за счет государства в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минздрав Челябинской области рассказал о работе системы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по программе ОМС – около 2 тыс. южноуральских женщин смогут забеременеть за счет государства в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что с 2016 года лечение бесплодия с использованием метода ЭКО осуществляется за счет ОМС в рамках базовой программы. Ранее данное лечение оплачивалось из федерального бюджета. В 2014 году на территории Челябинской области было проведено 1 тыс. 730 циклов ЭКО, в 2016 году данная цифра увеличилась до 1,9 тыс. В 2017 году планируется провести аналогичное количество процедур. Отметим, что по итогам минувшего года после ЭКО произошло 923 успешных родов (в 2014 году было 733).

Отметим, что в прошлом году Минздрав Челябинской области совместно с ТФОМС провели оценку эффективности ЭКО, сделанных в 2015 году и выяснили, что результативность составила 24%. Добавим, что сегодня в листе ожидания на ЭКО на 2017 год стоят 1 тыс. 594 пациентки.

Чтобы попасть на процедуру ЭКО за счет средств ОМС, пациенткам нужно пройти комиссию министерства здравоохранения. Минздрав разработал систему отбора и направления пациенток с бесплодием на лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и последующего их наблюдения в медучреждениях региона. Все пациентки с бесплодием проходят полное обследование по месту жительства и при необходимости направляются на консультативный прием по бесплодию к специалистам клинико-диагностического отделения областного перинатального центра. Если установлено, что женщине нужно лечение с использованием ВРТ, готовится выписка из медицинской документации, и пациентке предоставляется перечень медорганизаций, выполняющих процедуру ЭКО в рамках ОМС.

Отметим, что существенную долю пациентов с бесплодием по программе ЭКО принимают в отделении ВРТ областного перинатального центра.

«Перинатальный центр открылся в октябре 2016 года, и в его составе впервые было организовано отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Мы начали работать в конце ноября, а в декабре нами уже было пролечено 30 пациентов. Результатом стали семь беременных пациенток – это 23,3%, – рассказала заведующая отделением ВРТ Екатерина Орехова. В 2017 году отделение планирует провести лечение порядка 600 пациентов по полису ОМС.

На сегодняшний день стоимость базовой программы ЭКО по ОМС составляет 95 тыс. рублей – это сумма, которая выделяется государством. Для остальных граждан стоимость может достигать 200 тыс. рублей.