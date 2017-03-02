ВАЖНО. Минздрав объяснил, почему в челябинских поликлиниках нет вакцины АКДС

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из южноуральских поликлиник исчезла АКДС-вакцина. Родители бьют тревогу: их малыши могут остаться без прививок от коклюша, дифтерии и столбняка. Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве, а также заверили, что причин для волнений по этому вопросу нет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, последняя партия вакцины АКДС поступила в Челябинскую область в конце 2016 года. Препарат распределили между медицинскими организациями согласно заявкам их руководителей.

В начале февраля 2017 года федеральный Росздравнадзор потребовал приостановить реализацию вакцины до тех пор, пока не будут получены результаты дополнительного исследования партии на соответствие стандартам.

В настоящее время профильное министерство уточняет сведения о количестве пациентов, поставивших данную прививку. В ведомстве отмечают, что с момента начала использования препарата не было зарегистрировано ни одного случая нежелательной реакции на вакцину.

По предварительным данным, результаты дополнительного обследования качества препарата не показали нарушений. Окончательное заключение появится в ближайшее время. Как только будет получено подтверждение качества вакцины, будет снят запрет на ее использование.

А пока Минздрав, учитывая сложившуюся ситуацию с вакциной АКДС, принял решение за счет средств областного бюджета закупить моновакцину против полиомиелита и комбинированную вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Первая партия этих препаратов уже поступила в медицинские учреждения области.