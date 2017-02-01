ВНИМАНИЕ. Карантин по гриппу и ОРВИ в школах Саткинского района продлен до 4 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Школы Саткинского района (Челябинская область) будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ до 4 февраля включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, школьники снова сядут за парты не раньше следующего понедельника, 6 февраля, сообщили в администрации района по итогам заседания оперативного штаба по гриппу.

Начальник территориального управления Роспотребнадзора Сергей Васковский сообщил, что на этой неделе начался резкий подъем заболеваемости ОРВИ. «Ежедневный прирост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями на этой неделе составил порядка 20%», – сообщил он, уточнив, что среди заболевших 73,6% – дети.

По словам Васковского, за текущую неделю эпидпорог превышен на 62,36%. На стационарном лечении с ОРВИ и пневмониями находится 39 человек, из них 23 ребенка и четыре беременных. Если динамика роста заболеваемости сохранится, будет принято решение о введении массового карантина на территории всего Саткинского района.

На данный момент, помимо средних общеобразовательных школ, приостановлен учебный процесс в пяти группах Бакальского техникума профессиональных технологий и сервиса, закрыта на карантин ясельная группа детского сада № 38 в Бакале.

Следующее заседание оперативного штаба состоится в пятницу, 3 февраля.