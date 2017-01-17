Карантин по гриппу и ОРВИ продлен в Магнитогорске до 21 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) карантин по гриппу и ОРВИ продлен до 21 января – данное решение было принято на очередном заседании оперативного штаба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным главного эпидемиолога Управления здравоохранения администрации Дмитрия Заложкова, обстановка стабилизируется, но заболеваемость остается на высоком уровне. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу значительно превышен.

По решению оперативного штаба карантин в школах города продлен до 21 января включительно.

Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора будут закрыты все учреждения дополнительного образования, за исключением тех, где дети занимаются на свежем воздухе.

Карантин в школах Челябинска продолжается до 18 января, в Коркинском районе – до 20-го. Добавим, что сегодня, 17 января состоится областной штаб по гриппу, на котором решится вопрос о дальнейших карантинных мероприятиях.