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ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 13:35

Кабмин РФ выделил Челябинской области 184 млн на высокотехнологичную медпомощь


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство РФ распределило субсидии для оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, – Челябинской области выделено 184 млн 340,2 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Субсидии в размере 6 млрд рублей распределены между 69 субъектами Федерации в целях повышения доступности для населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в региональных медицинских организациях», – говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Напомним, летом 2016 года правительство Челябинской области приняло постановление о том, что ВМП, не включенную в базовую программу обязательного медстрахования, как и прежде, будет финансировать региональный бюджет.

Перечень больниц ежегодно формируется в областном Минздраве на основании заключения экспертного совета. При проведении процедуры учитываются сведения о структуре медицинской организации, ее сотрудниках и их квалификации, наличии оборудования, опыте проведения высокотехнологических вмешательств и так далее.

Лечебные учреждения, утвержденные советом, получат целевую субсидию на выполнение госзадания. Субсидия должна быть направлена на оплату труда работников, приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов, приобретение, техническое обслуживание и ремонт медицинских изделий, используемых при оказании ВМП, и оплату расходов, обеспечивающих содержание учреждения, и иных расходов, связанных с оказанием ВМП, в соответствии с государственным заданием. На другие цели субсидию использовать нельзя.

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Теги: челябинская область, медицина, правительство рф, новости челябинска
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