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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 15:37

ВАЖНО. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди южноуральских школьников превышен на 24%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди школьников Челябинской области превышен на 24% – за последнюю неделю прирост составил 2%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным регионального Роспотребнадзора, с 3 по 9 апреля зарегистрировано 27,5 тыс. случаев ОРВИ, у 11-ти человек клинически подтвержден грипп.

«Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам, за исключением школьников: среди детей от 7 до 14 лет отмечен прирост на 2% и сохраняется превышение эпидемического порога – на 24%», – сообщили в ведомстве.

В Челябинске уровень заболеваемости превышает пороговый среди школьников на 13%.

«Рост заболеваемости отмечен в 16 муниципальных образованиях, превышение эпидемических порогов – в 15-ти», – уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, в меньшей степени – гриппа В.

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Теги: орви, грипп, эпидемия гриппа, роспотребнадзор, новости челябинска
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