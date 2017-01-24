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Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 10:22

Число подхвативших вирус в Челябинской области за неделю снизилось на 8,6%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«За четвертую неделю 2017 года (с 16 по 22 января) зарегистрировано 33 тыс. 925 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей семидневники на 8,6%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 10,5%, детей 3-6 лет – 7%, детей до 2 лет – на 20%. Среди школьников фиксируется прирост на 2%», – говорится в сообщении.

Рост заболеваемости отмечен в 22 муниципальных образованиях, превышение порогов сохраняется в 31, в том числе в Челябинске.

«Задействованы Комплексные планы мероприятий по борьбе с гриппом в 25 муниципальных образованиях: Верхнем Уфалее, Миассе, Троицке, Златоусте, а также Катав-Ивановском, Коркинском, Еманжелинском, Еткульском, Нагайбакском, Кизильском, Агаповском, Октябрьском, Верхнеуральском, Кусинском, Карталинском, Сосновском и Кунашакском районах», – отмечает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах в Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах.

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Теги: орви, карантин, эпидемия гриппа, отмена занятий, новости челябинска
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