Ольга Рысева – о нововведениях в сфере регистрации и учета налогоплательщиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С января ФНС РФ упростила порядок оформления свидетельства о присвоении ИНН и госрегистрации. Ожидается, что отказ от бланков строгой отчетности упростит электронное взаимодействие заинтересованных лиц с налоговой службой. Об этом и других нововведениях 2017-го Агентству новостей «Доступ» рассказала замначальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Челябинской области Ольга Рысева.

- Ольга Васильевна, если человек ранее получал свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) на бланке, то сейчас в инспекции выдают Листы. Правомерны ли действия сотрудников налогового органа? Можно ли получить ИНН на бланке?

- Да, действия сотрудников правомерны, поскольку с 1 января 2017 года приказом ФНС России на всей территории страны отменено применение гербовых бланков при выдаче Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

- Читательница спрашивает: «Мой сын – студент. Учится в Санкт-Петербурге. В институте от него требуют свидетельство с ИНН. Надо ли его получать по месту жительства или его могут выдать по месту учебы в ближайшей налоговой инспекции?»

- Нет, в этом случае студенту не обязательно ехать за документом домой. С 1 января 2017 года физические лица вправе обратиться с заявлением о постановке на учет в ближайший налоговый орган по своему выбору и получить там соответствующее Свидетельство.

- Нужно ли менять ИНН при смене фамилии? И куда в таком случае обращаться?

- Нет, не нужно. Присвоенный физическому лицу номер ИНН в случае изменения фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения, а также места жительства гражданина изменению не подлежит. Узнать свой ИНН можно на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью одноименного интернет-сервиса.

- Нужно ли вставать на учет в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов?

- Да, для некоторых категорий плательщиков предусмотрена постановка на учет в качестве плательщика страховых взносов, на основании заявления. С 1 января 2017 года в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов обязаны медиаторы и физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками и выплачивающие по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы.

Постановка на учет (снятие с учета) физического лица в качестве плательщика страховых взносов и в качестве медиатора осуществляется налоговым органом по месту его жительства на основании его заявления в любой налоговый орган по выбору. Затем в течение пяти дней со дня получения указанного заявления осуществляется постановка на учет, и в этот же срок выдается соответствующее уведомление.

- Ольга Васильевна, можно ли сегодня зарегистрировать бизнес через интернет? Как это сделать?

- Да, при наличии у заявителя усиленной электронно-цифровой подписи (ЭЦП) заявление и иные необходимые для регистрации документы можно направить в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, с использованием сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте www.nalog.ru. В этом случае отсутствует необходимость в посещении как нотариуса, так и инспекции.

Документы, подготовленные регистрирующим органом в связи с внесением записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сформированные в электронном виде и подписанные электронной подписью, будут направлены заявителю по адресу электронной почты.

Если у заявителя нет усиленной электронно-цифровой подписи, заявление о государственной регистрации можно направить в регистрирующий орган с помощью интернет-сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Бесплатный программный комплекс, размещенный на сайте, поможет заполнить заявление и позволит избежать при этом неточностей.

В случае направления документов для государственной регистрации указанным способом посетить регистрирующий орган потребуется только один раз – для подтверждения личности и получения документов.

Кроме того, заявители, направившие заявление в электронном виде, при личном посещении регистрирующего органа обслуживаются в приоритетном порядке.