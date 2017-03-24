В преддверии сезона Сбербанк снизил ставки на строительство жилого дома

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Построить собственный дом стало гораздо проще – Сбербанк усовершенствовал кредитную программу на строительство загородной недвижимости и снизил процентные ставки: теперь они составляют от 12,25% до 13,75%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

По условиям данной кредитной программы заемщик может строить дом в течение двух лет, а заемные средства выбирать по мере строительства. Это означает, что проценты будут начисляться не на всю сумму сразу, как при традиционной схеме кредитования, а только на освоенную часть средств. В результате экономия при сумме кредита в 1 млн рублей и равномерном распределении расходов на стройку в течение двух лет составит около 80 тыс. рублей.

Кроме того, программа предусматривает возможность выбора – строить самостоятельно или воспользоваться услугами одной или нескольких подрядных организаций. При любом выбранном варианте банк оценивает необходимый объем денежных средств на основании сметы, включая строительные материалы, монтажные и иные работы.

В качестве обеспечения на период строительства могут быть использованы различные варианты – от поручительства физических лиц до залога любой жилой недвижимости, в том числе третьих лиц, например, родителей.

Индивидуальный подбор параметров программы позволит каждому выбрать приемлемую сумму ежемесячных платежей. Какие-либо комиссии за обслуживание кредита или перевод кредитных средств отсутствуют.

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