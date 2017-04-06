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Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 13:49

В Челябинском отделении Сбербанка назначен управляющий


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управляющим Челябинским отделением Сбербанка назначен Денис Чугунов – ранее он занимал должность заместителя управляющего и курировал корпоративный бизнес Сбербанка на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Под руководством Дениса Чугунова в отделении была улучшена система обслуживания юридических лиц, запущены новые программы и продукты, расширена клиентская база, увеличен кредитный портфель и объем привлеченных средств. Все это позволило банку на протяжении нескольких лет оставаться лидером на региональном рынке услуг для корпоративных клиентов.

«Денис Петрович успешно прошел многоуровневую систему отбора кандидатов, среди которых были как претенденты из системы Сбербанка, так и руководители из других финансовых учреждений, показав, что именно он достоин возглавить отделение банка в таком важном и промышленно развитом регионе, как Челябинская область. Я горжусь тем, что новый управляющий “вырос? в Сбербанке, поднявшись с должности экономиста до главы отделения, в котором сегодня трудится более 5 тыс. человек. Желаю Денису Петровичу успехов и новых достижений, которыми будет гордиться весь наш коллектив», – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Чугунов Денис Петрович родился 17 октября 1978 года. окончил Челябинский государственный университет по направлению «Финансы и кредит». Карьеру в банке начал в должности экономиста отдела кредитования Калининского отделения в 2000 году, где за пять лет прошел путь до заместителя управляющего этим отделением. В 2008-2009 годах прошел обучение по Российско-немецкой программе МВА, в 2014 году успешно завершил обучение по совместной программе Корпоративного университета и London Business School для руководителей высшего звена.

Женат, воспитывает сына и дочь.

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Теги: сбербанк, кадровые назначения, новости челябинска
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