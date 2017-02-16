В Челябинске состоится «Марафон деловых знакомств»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челиндбанк приглашает на мастер-класс «Марафон деловых знакомств: как научиться рассказывать о своем деле просто и понятно?» – мероприятие для руководителей, сотрудников и собственников бизнеса, где каждый сможет освоить приемы, позволяющие доносить ценность своего продукта на переговорах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Марафон состоится 21 февраля в рамках IX цикла бесплатных семинаров в головном офисе Челиндбанка.



«На мастер-классе предприниматели смогут отточить навыки деловых переговоров, научатся избегать ключевых ошибок, узнают, где искать нужные деловые контакты, как сделать правильный комплимент и многое другое. Каждый участник сможет сразу применить на практике полученные приемы и навыки и завести полезные деловые связи», – говорится в сообщении.

Спикеры мероприятия – Илья Алябушев, эксперт по системной работе руководителей и сотрудников и Инна Попова-Левина, тренер-эксперт повышения продаж и малобюджетного продвижения.

Дата семинара: 21 февраля 2017 года.

Место и время: Челябинск, улица Красная, 11 (учебный класс, кабинет 313), с 10.00 до 13.00.

Регистрация на семинар по телефону 8 (351) 239-83-95, на сайте банка или по электронной почте seminary@chelindbank.ru.