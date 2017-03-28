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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 14:45

ВАЖНО. В Челябинске появятся финансовые «супермены»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске появятся первые волонтеры – финансовые консультанты – последователи известного в городе борца с коллекторами Вячеслава Курилина будут рассказывать школьникам и студентам о работе с банками, правильном ведении семейного бюджета, покупке квартиры в ипотеку и «надуманной необходимости» приобретения iPhone7 на деньги «Быстрозайма», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таких финансовых волонтеров во вторник, 28 марта, искали в ЧелГУ. Эксперты НП «Школа бизнес-тренингов для молодежи» и представители регионального ОНФ собрали в одном зале первокурсников экономических специальностей – всего около 200 человек. Спикеры провели урок финансовой грамотности, в частности, рассказали о рисках, формах финансового мошенничества и способах его избежать. Заинтересованных пригласили получить более глубокие знания в этой сфере, чтобы в будущем получить сертификат и стать профессиональным финансовым волонтером.

«В шести регионах страны мы отбираем студентов, которые хотели бы на безвозмездной основе рассказывать школьникам, сокурсникам, родственникам о финансовой грамотности. Они будут помогать планировать дорогостоящую покупку (копить или кредитоваться), распределять бюджет, вкладывать деньги с учетом личного уровня приемлемого риска», – рассказывает организатор семинара Ольга Крылова.

Она считает, что такие волонтеры без работы не останутся – они будут востребованы и в столь юном возрасте, «их будут приглашать в общественные организации и юридические компании, когда их сокурсники и одногруппники подрабатывают курьерами и официантами».

Кроме того, общественники планируют подключить волонтеров к работе в социальных сетях и распространению алгоритмов самопомощи, которые готовят кредитные правозащитники и эксперты ОНФ.

Напомним, по прогнозам экспертов, в 2017 году ситуация в банковском секторе будет держаться на стабильно успешном уровне: жилищная ипотека возродится, в том числе за счет разнообразных акций и программ, а количество потребительских займов и вкладов увеличится, сохраняя тенденции 2016 года.

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Теги: волонтеры, финансы, новости челябинска, вузы челябинска
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