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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 11:50

У челябинцев есть шанс попасть на трибуны Кубка Конфедераций FIFA 2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Владельцы карт Visa Челиндбанка могут выиграть сертификаты на церемонию открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и другие призы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В розыгрыше – пять поездок на двоих на открытие Кубка Конфедераций FIFA 2017 с уникальной экскурсией по стадиону, 150 билетов на двоих на матчи турнира и 500 предоплаченных карт Visa номиналом 1 тыс. рублей.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на visa.ru, оплатить картой Visa или телефоном* с 15 марта по 15 мая 2017 года не менее пяти покупок на сумму от 300 рублей каждая и собирать баллы: чем больше у участника баллов, тем выше шансы на победу. Срок проведения акции: с 15 марта по 31 августа 2017 года включительно.

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.fifa.visa.ru.

*Бесконтактная оплата картой Visa через Apple/Samsung Pay.

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Теги: челиндбанк, футбол
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