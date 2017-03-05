Социальные пенсии россиян увеличатся на 1,5% с 1 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Социальные пенсии увеличат с 1 апреля на 1,5% – данная инициатива подготовлена Минтрудом России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Российскую газету.

Рост социальной пенсии составит именно 1,5%, потому что настолько увеличился прожиточный минимум пенсионера за прошлый год. В 2015 году данный показатель в среднем по стране составил 7 тыс. 965 рублей, а в 2016 году – 8 тыс. 81 рубль.

Таким образом, вырастут пенсии военных, проходивших службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, надбавки к пенсии за выслугу космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава.

Всего индексация должна увеличить уровень пенсионного обеспечения 3,9 млн пенсионеров. Средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей – до 8 тыс. 774 рублей.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших службу по призыву, увеличится на 181 рубль – до 12 тыс. 343 рублей, пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличатся на 155 рублей – до 10 тыс. 462 рублей.

Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 206 и 200 рублей.