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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 09:38

Сбербанк провел первую на Южном Урале онлайн-сделку по покупке квартиры в новостройке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области Сбербанк оформил первую онлайн-сделку на приобретение квартиры в новостройке – новым сервисом «Электронная регистрация» при покупке жилья в новостройках воспользовалась молодая семейная пара, оформившая ипотеку в Сбербанке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

«Процедура электронной регистрации сделки в Росреестре, включая выпуск электронных подписей клиентам, заняла всего 15 минут. Весь процесс заключения договоров прошел менее чем за час в офисе застройщика ООО АПРИ "Флай Плэнинг" (аккредитованный партнер ПАО "Сбербанк")», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирины Звонаревой, сервис по электронной регистрации сделок на вторичном рынке недвижимости был запущен еще в июле 2016 года. «За это время было совершено около 500 сделок. Теперь этот удобный сервис доступен и покупателям квартир в новостройках», – отмечает она.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет приобрести жилье в новостройках без посещения Росреестра или МФЦ. Зарегистрированные документы в офисах партнеров-застройщиков поступают на электронную почту участников. Если раньше процедура подготовки и сбора документов занимала, в среднем, 30 дней, то новый сервис сокращает этот процесс до 5-7 дней. «Электронная регистрация» доступна как для сделок с использованием жилищного кредита, так и без него, уточнили в Сбербанке.

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Теги: ипотека, сбербанк
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