Сбербанк и Златоуст договорились о взаимодействии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк и Златоуст (Челябинская область) договорились развивать взаимодействие – соглашение о сотрудничестве глава муниципалитета Вячеслав Жилин и ведущий банк России подписали на промышленной выставке «Иннопром-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Документ определяет направления сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере, в том числе, с применением механизмов муниципально-частного партнерства. Основным вектором взаимодействия призваны стать приоритетные инвестиционные проекты и программы, направленные на развитие экономики и инфраструктуры Златоуста, а также социально-значимые инвестпроекты.

Вячеслав Жилин подчеркнул, что подписание данного соглашения может дать новые возможности для реализации перспективных проектов на территории округа, в том числе в рамках программы развития Златоуста как монопрофильного муниципального образования.

«Сбербанк и Златоуст, как один из ключевых городов области, намерены на долгосрочной и взаимовыгодной основе развивать стратегическое партнерство. Подписание сегодняшнего соглашения – это только первый шаг в совместном решении ряда вопросов, например, реформирования ЖКХ в округе», – комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

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Добавим, ранее договоренности о сотрудничестве, предусматривающие развитие государственно-частного партнерства, были установлены между Челябинской областью и Сбербанком.