На ремонт дорог Челябинска направили 500 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На ремонт дорог Челябинска направили 500 млн рублей – соответствующие изменения внесены в бюджет региона на ближайшие три года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» по итогам мартовской сессии ЗСО.

Главным поводом для принятия изменения стало перераспределение бюджетных ассигнований областного Дорожного фонда в размере 500 млн рублей для финансового обеспечения ремонта и содержания автодорог Челябинска. Также изменения были обусловлены утверждением программы областных госгарантий на 2017 год в рамках реализации инвестполитики, направленной на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление региона.

Кроме того, было уточнены соответствующие показатели верхнего предела областного госдолга с учетом предоставления областных госгарантий и бюджетных кредитов из федерального бюджета.

При этом основные параметры областного бюджета не изменяются: доходы составят 126 млрд 659 млн, расходы – 136 млрд 659 млн, дефицит – 10 млрд рублей.