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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 12:42

Клиенты Сбербанка могут дополнительно снизить ставку по ипотеке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта – теперь минимальная ставка на вторичное жилье составляет от 10,75%, на первичное, при условии приобретения жилья напрямую у застройщика – 10,9% годовых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Также клиенты Сбербанка могут дополнительно снизить ставку на 0,5 пп., воспользовавшись сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. В таком случае ставка составит 10,4%.

В Челябинске данная услуга уже работает – к новому сервису подключилось более 10 крупных партнеров Сбербанка, предлагающих квартиры в новых и строящихся объектах.

Напомним, что 2016 году благодаря ипотеке от Сбербанка свои жилищные условия улучшили 11 тыс. челябинских семей.

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Теги: ипотека, сбербанк, новости челябинска
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