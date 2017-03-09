Фирма-однодневка в Челябинске пыталась вывести за рубеж 20 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские таможенники пресекли деятельность группы лиц, планировавшей вывод за границу 20 млн рублей, – злоумышленники работали под прикрытием фирмы-однодневки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Директором фиктивной организации является челябинец, ведущий асоциальный образ жизни. За денежное вознаграждение он предоставил копию паспорта для регистрации фирмы-однодневки. Фактически мужчина не имел намерений руководить компанией и осуществлять коммерческую деятельность», – сообщила главный государственный таможенный инспектор Екатерина Логвинова.

В отношении гражданина, на чье имя была оформлена фирма, возбуждено дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или исправительные работы сроком до двух лет.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Другие подробности Челябинская таможня пока не разглашает.