Эксперты назвали самые частые причины отказов в выдаче ипотеки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эксперты назвали самые частые причины отказов в выдаче ипотеки – исследование провел банк «ДельтаКредит» на основе собственной базы данных за 2010-2016 годы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ОСНОВНОЙ «ОТСЕВ»

Первая проверка клиентов проводится уже на этапе консультации. Если взять все отказы на этом этапе, то в 59% случаев консультанты отказывают из-за несоответствия минимальным требованиям банка. «Среди этих 59% большая часть связана с тем, что клиент "не проходит" по кредитной истории. Это самая распространенная причина отказа банков – не только ипотечных, но и банков, которые занимаются другими видами кредитования», – отмечает директор ипотечного центра «ДельтаКредит» в Москве Мария Мулянова.

Вторая распространенная причина (40%) – недостаток дохода для ежемесячных платежей по ипотечному кредиту или невозможность подтвердить доход. Остальные причины в структуре отказов незначительны.

ПРОВЕРКА СПЕЦИАЛИСТАМИ

Если отсеять отказы на этапе консультации и взять за 100% все отказы на этапе андеррайтинга (это отказы клиентам, которые «прошли первый этап» и подали документы на проверку), то 41% достается причине «предоставление клиентом недостоверной информации о себе».

Андеррайтеры чаще всего отказывают из-за «хитростей» с трудовыми книжками и справками о доходах. На втором месте – несоответствие клиента минимальным требованиям банка. Благодаря предварительному отсеву на этапе консультаций этот отказ набирает только 16%. На третьем месте (12%) – совокупность негативных факторов, где учитывается отказ по двум или более причинам.

По словам экспертов, одна из тенденций в банковском андеррайтинге – комплексный подход к проверке клиента. Все большую роль в нем играет кредитная история. Она может стать компенсирующим фактором и помочь клиенту, который не проходит по другому параметру, улучшить жилищные условия. Чем больше у клиента положительных опытов выплаты кредитов, тем больше шанс получить одобрение на ипотеку, если она ему нужна, говорят эксперты.