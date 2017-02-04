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Агентство новостей Доступ 1 4 февраля 2017 года, 09:57

Директору фирмы на Урале грозит до 2 лет за неуплату 12 млн рублей налогов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 12 млн рублей – директору фирмы грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

«По версии следствия, Сергей Рябчик, являясь директором общества с ограниченной ответственностью "Карго-Магнитогорск" за период финансово-хозяйственной деятельности предприятия с января 2014 по сентябрь 2015 года внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о заключении агентских договоров с тремя номинальными коммерческими организациями на осуществление грузоперевозок. При этом сотрудничества на самом деле не было», – рассказали в надзорном ведомстве.

В результате действий Рябчика ООО «Карго-Магнитогорск» не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму около 12 млн. рублей, подлежащих перечислению в бюджет Российской Федерации.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации), санкция которой предусматривает штраф от 100 до 300 тыс. рублей, либо до 2 лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, арест до шести месяцев либо до 2 лет лишения свободы.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Добавим, в ходе следствия на имущество обвиняемого – автомобиль стоимостью 460 тыс. рублей – наложен арест.

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Теги: налоги, новости магнитогорска, уклонение от уплаты налогов
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