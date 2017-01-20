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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 15:44

Челиндбанк предлагает памятные монеты к чемпионату мира по футболу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 20 января, в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» поступили памятные монеты, приуроченные к проведению в России чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка Конфедераций-2017, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения. 

Футбольному турниру 2017 года посвящаются серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 50 рублей. На оборотной стороне обеих монет – рельефное изображение Кубка конфедераций FIFA на фоне российского фольклорного орнамента.

К чемпионату мира по футболу 2018 года выпущены памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля. На обороте – стилизованная траектория полета футбольного мяча отделяет игрока с мячом от фольклорного орнамента. Здесь же изображения, посвященные четырем российским городам, в которых состоятся матчи: Екатеринбургу, Казани, Калининграду и Саранску.

Приобрести монеты футбольной серии можно в кассе головного офиса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по адресу: улица К. Маркса, 80. Информация о наличии и стоимости монет – по телефону (351) 239-83-55.

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Теги: челиндбанк, чемпионат мира, футбол, новости челябинска, монеты
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